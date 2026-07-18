«Зенит» — «Спартак»: во сколько начало матча Суперкубка России, где смотреть трансляцию
Сегодня, 18 июля, пройдёт матч за OLIMPBET Суперкубок России: на поле встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра состоится на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Главным арбитром матча назначен Евгений Буланов. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», а также в сервисе Okko.
Права на трансляцию игры Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
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