Где смотреть финал Суперкубка России по футболу — 2026: «Зенит» — «Спартак», кто покажет
Сегодня, 18 июля, состоится матч за OLIMPBET Суперкубок России — в борьбе за трофей сойдутся «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Судить игру будет главный арбитр Евгений Буланов. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», а также в сервисе Okko.
Права на трансляцию игры Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
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