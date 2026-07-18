«Нельзя одним сезоном встать в один ряд с Акинфеевым». Слуцкий — о Сафонове

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий выразил мнение, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пока не превзошёл голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, несмотря на то, что дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.

– Кто лучше — Сафонов или Акинфеев?

– Вопрос не очень этичный, потому что у Акинфеева слишком длинная карьера. Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне. Акинфеев 23 года доказывает свой уровень, сыграл столько матчей на ноль. Нельзя одним сезоном, даже выдающимся, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым.

Если Матвей продолжит и у него будет долгая, успешная карьера в «ПСЖ», он имеет большие шансы переплюнуть Игоря. Но на данный момент… Бронза Евро, Кубок УЕФА, четвертьфинал чемпионата мира, 20 с лишним трофеев за ЦСКА — даже такой успешный сезон с «ПСЖ» его не переплюнет, — сказал Слуцкий на You-tube канале «Послезавтра».