Нужен ли Fan ID на Суперкубок России по футболу — 2026: «Зенит» — «Спартак»

Сегодня, 18 июля, состоится матч за OLIMPBET Суперкубок России — в борьбе за трофей сойдутся «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Судить игру будет главный арбитр Евгений Буланов. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», а также в сервисе Okko.
Обратите внимание: с 2025 года для посещения матча за Суперкубок России нужна карта болельщика (Fan ID). Её можно оформить через портал «Госуслуги». Рекомендуется подавать заявку заблаговременно — на обработку запроса уходит несколько дней.
По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
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