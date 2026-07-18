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Инфантино сделал комплимент Трампу перед финалом ЧМ-2026

Инфантино сделал комплимент Трампу перед финалом ЧМ-2026
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил участие президента США Дональда Трампа в проведении ЧМ-2026.

«Американская мечта, мистер президент, стала реальностью. Мы объединили мир. Вам не нужно, чтобы люди делали вам комплименты, мистер президент, но без вас этот чемпионат мира не имел бы такого невероятного успеха», — приводит слова Инфантино ESPN.

Вышеприведенные слова были сказаны Инфантино в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в здании Trump Tower перед финалом ЧМ-2026. В матче за трофей встретятся сборные Аргентины и Испании 19 июля в Нью-Йорке. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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