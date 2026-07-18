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Суперкубок России по футболу 2026: развлекательная программа, кто выступит

Суперкубок России по футболу — 2026: развлекательная программа, кто выступит
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Сегодня, 18 июля, состоится матч за OLIMPBET Суперкубок России — в борьбе за трофей сойдутся «Зенит» и «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Судить игру будет главный арбитр Евгений Буланов. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», а также в сервисе Okko.

Помимо игры, зрителей в день матча ждёт ряд мероприятий: благотворительный забег, автограф‑сессии, футбольные активности с легендами клубов, концертная программа.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Автограф‑сессии:

Денис Глушаков и Александр Мостовой — с 16:30 до 17:10;
Юрий Жирков и Алексей Игонин — с 17:25 до 18:00.
Роман Широков, Юрий Жирков и Алексей Игонин сыграют с болельщиками в футбол, со стороны «Спартака» к ним присоединится Ари.

Развлекательная программа:

во время разминки футболистов на поле выступит диджей Леонид Руденко;
перед стадионом даст концерт певец CHEBANOV;
номера открытия и закрытия матча исполнят секретные артисты — их имена организаторы пока не раскрывают.
Государственный гимн России перед стартовым свистком прозвучит в исполнении Академического хора Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

На территории арены будут работать фотозоны, интерактивные стенды, точки продажи сувениров и клубной атрибутики, станции аквагрима и аэротату, а также площадки для футбольных активностей.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 турах. «Спартак» выиграл Фонбет Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

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