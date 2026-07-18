«Я подумал, это шутка». Балогун раскрыл подробности отмены скандальной дисквалификации

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался о решении ФИФА временно отменить его одноматчевую дисквалификацию после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против Боснии и Герцеговины.

«Я уже получал красные карточки, и это, конечно, не самые приятные ощущения. Но на этот раз я был шокирован своим удалением. Думаю, так же, как и большинство зрителей. Мне просто нужно было принять то, что случилось. Я ушёл в раздевалку, чтобы поддержать команду. Надеялся, что мы сможем победить, — так в итоге и произошло. Но затем произошло кое-что неожиданное. Тренер сказал мне: «Будь готов. Просто будь готов».

Он произнёс это сразу после финального свистка. Сначала я решил, что он говорит о настрое и необходимости быть рядом с командой. Однако за два дня до встречи с Бельгией появилась информация, что мне разрешили выйти на поле. Это казалось чем-то нереальным. Поначалу я даже подумал, что это шутка, но затем увидел, насколько бурно всё обсуждали в социальных сетях», — приводит слова Балогуна USA TODAY.

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации Балогуна, полученной после удаления в игре с Боснией и Герцеговиной.

После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за принятое решение, а позднее сообщил, что лично обсуждал эпизод с красной карточкой с президентом организации Джанни Инфантино.