15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я подумал, это шутка». Балогун раскрыл подробности отмены скандальной дисквалификации

«Я подумал, это шутка». Балогун раскрыл подробности отмены скандальной дисквалификации
Комментарии

Нападающий сборной США Фоларин Балогун высказался о решении ФИФА временно отменить его одноматчевую дисквалификацию после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против Боснии и Герцеговины.

«Я уже получал красные карточки, и это, конечно, не самые приятные ощущения. Но на этот раз я был шокирован своим удалением. Думаю, так же, как и большинство зрителей. Мне просто нужно было принять то, что случилось. Я ушёл в раздевалку, чтобы поддержать команду. Надеялся, что мы сможем победить, — так в итоге и произошло. Но затем произошло кое-что неожиданное. Тренер сказал мне: «Будь готов. Просто будь готов».

Он произнёс это сразу после финального свистка. Сначала я решил, что он говорит о настрое и необходимости быть рядом с командой. Однако за два дня до встречи с Бельгией появилась информация, что мне разрешили выйти на поле. Это казалось чем-то нереальным. Поначалу я даже подумал, что это шутка, но затем увидел, насколько бурно всё обсуждали в социальных сетях», — приводит слова Балогуна USA TODAY.

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации Балогуна, полученной после удаления в игре с Боснией и Герцеговиной.

После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил ФИФА за принятое решение, а позднее сообщил, что лично обсуждал эпизод с красной карточкой с президентом организации Джанни Инфантино.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Я просто дал Инфантино совет». Трамп — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android