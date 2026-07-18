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Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины

Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины
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Белый дом поддерживает право аргентинских игроков выражать протест по поводу Фолклендских островов во время матчей чемпионата мира, об этом сообщает корреспондент Sky News Роб Харрис.

Эндрю Джулиани, отвечающий за вопросы, связанные с ЧМ, в команде американского президента Дональда Трампа, заявил Харрису, что речь идёт о праве на свободу самовыражения, гарантированном Первой поправкой к конституции США.

«Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США (она защищает пять основных свобод: религии, слова, прессы, мирных собраний и право обращаться к правительству с петициями о возмещении ущерба. – Прим. «Чемпионата»). Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то у них есть такая возможность в Соединённых Штатах Америки», — приводит слова Джулиани ESPN.

Также Джулиани отметил, что «США отвергают призывы, исходящие, в частности, от правительства Великобритании, наказать аргентинцев».

Напомним, после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 сборная Аргентины отпраздновала победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В ФИФА заявили, что могут наложить штраф на команду Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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