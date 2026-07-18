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Хаби Алонсо назвал фаворита финала ЧМ-2026

Хаби Алонсо назвал фаворита финала ЧМ-2026
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о предстоящем финале чемпионата мира — 2026, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рационально, если подумать, разум может подсказать, что это Испания, которая является фаворитом, но эмоционально, сердцем, всё очень ровно, борьба будет ожесточённой.

Мы видели, как Аргентина реагировала в неблагоприятных ситуациях, и аргентинская команда обладает сердцем.

Сходство этой сборной Испании со сборной 2010 года? Я вижу, что эти вещи работают, потому что сформировалась химия, внутренняя культура: «Мы такие, и никто этого не изменит». Главный ответственный, безусловно, Луис де ла Фуэнте, который сумел управлять командой и принимает очень хорошие решения, иногда сложные, но превалирует интерес коллектива», — приводит слова Алонсо COPE.

Финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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