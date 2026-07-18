Чилийский клуб изучает возможность подписания Возиньи — Романо

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья привлёк внимание чилийского клуба «Коло-Коло», который рассматривает возможность его подписания. В данный момент клуб ведёт переговоры о трансфере вратаря в статусе свободного агента. Первоначальное предложение уже отправлено, на что лагерь Возиньи ответил встречным предложением. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

В ближайшее время «Коло-Коло» должен принять решение между Возиньей и Сантьяго Меле из ФК «Монтеррей», который также является кандидатом на позицию вратаря команды. Кроме того, у Возиньи имеются и другие предложения из Южной Америки. Ранее интерес к голкиперу выражал клуб «Интер Майами», где играет Лионель Месси.

На текущем чемпионате мира Возинья стал одним из ключевых игроков своей команды, которая впервые в истории вышла в плей-офф турнира. В матче 1/16 финала сборная Кабо-Верде уступила Аргентине, однако сам голкипер неоднократно спасал свою команду и едва не помог ей добиться сенсации в игре с Лионелем Месси и его партнёрами.