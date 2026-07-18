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Украина проведёт домашние матчи Лиги наций в Словакии — источник

Украина проведёт домашние матчи Лиги наций в Словакии — источник
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Сборная Украины, с высокой вероятностью, проведёт все свои номинально домашние матчи Лиги наций сезона-2026/27 на территории Словакии, сообщает UA-Футбол.

По информации источника, две первые встречи планируется организовать неподалёку от Братиславы, а заключительный домашний матч сборной может состояться ближе к украинской границе.

На групповом этапе Лиги наций соперниками сборной Украины станут команды Грузии, Венгрии и Северной Ирландии.

Напомним, сборная Украины не смогла отобраться на проходящий чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. На стадии плей-офф отбора команда уступила Швеции.

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