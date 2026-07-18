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Дешам отреагировал на критику в адрес Олисе после матча с Испанией

Дешам отреагировал на критику в адрес Олисе после матча с Испанией
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал критику в адрес нападающего Майкла Олисе после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Думаю, вы к нему слишком строги. Он сыграл не в лучшем своём стиле с Испанией — как, впрочем, и некоторые другие. Ему ещё есть куда расти. Конечно, он станет ещё лучше. Важную роль играют и масштаб события, и эмоциональная составляющая. Но если и есть на этом чемпионате мира игрок, который по‑настоящему раскрылся, — то это он. К тому же он по‑настоящему замечательный человек. Он достигнет ещё больших высот. Иногда просто ничего не складывается, к тому же нужно отдавать должное и сопернику. Возьмём, к примеру, Дайо Юпамекано: сейчас он просто монстр на поле, но и ему потребовалось время, чтобы дойти до этого уровня», — приводит слова Дешама Bayern & Germany в соцсети.

В ночь с 18 на 19 июля сборная Франции сыграет с национальной командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года. Начало встречи — в 0:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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