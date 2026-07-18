«Арсенал» согласовал контракт с Морганом Роджерсом. Трансфер может стоить около € 100 млн

«Арсенал» продолжает переговоры с «Астон Виллой» по трансферу вингера Моргана Роджерса, сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери.

По информации источника, представители двух клубов находятся в постоянном контакте, а переговоры проходят в позитивном ключе и постепенно приближаются к соглашению. Отмечается, что с самим футболистом лондонский клуб уже согласовал основные условия личного контракта, который будет рассчитан до июня 2031 года.

Сообщается, что 23-летний англичанин уже уведомил руководство «Астон Виллы» о желании перейти в «Арсенал» нынешним летом, что способствует продвижению переговоров.

Кроме того, бирмингемский клуб уже начал искать замену Роджерсу, понимая, что его уход становится всё более вероятным.

По данным источника, на следующей неделе стороны планируют провести новые встречи, чтобы согласовать оставшиеся детали сделки. Если переговоры завершатся успешно, общая сумма трансфера может составить около € 100 млн, что сделает переход Роджерса одним из крупнейших в текущее летнее трансферное окно.

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