Пирс Морган отреагировал на критику своего поста, упомянув Фолкленды и сборную Испании

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о реакции на его пост, посвящённый празднованию игроков сборной Аргентины после победы над Англией. Южноамериканская команда обыграла европейскую со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026

После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

После этого Морган написал: «Надеюсь, Испания разнесёт их в финале так же жёстко, как мы разнесли их в Фолклендской войне».

Теперь же британец репостнул прошлую публикацию и добавил: «Из-за этого поста на меня обрушился шквал оскорблений от разъярённых аргентинцев. Успокойтесь… Я не виноват, что вы проиграли войну за Фолкленды, и не виноват, что в воскресенье Испания вас разгромит».

Сборная Аргентины 19 июля сыграет против команды Испании в финале ЧМ-2026.