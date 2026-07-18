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Пирс Морган отреагировал на критику своего поста, упомянув Фолкленды и сборную Испании

Пирс Морган отреагировал на критику своего поста, упомянув Фолкленды и сборную Испании
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Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о реакции на его пост, посвящённый празднованию игроков сборной Аргентины после победы над Англией. Южноамериканская команда обыграла европейскую со счетом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

После финального свистка футболисты аргентинской сборной отпраздновали победу с баннером с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

После этого Морган написал: «Надеюсь, Испания разнесёт их в финале так же жёстко, как мы разнесли их в Фолклендской войне».

Теперь же британец репостнул прошлую публикацию и добавил: «Из-за этого поста на меня обрушился шквал оскорблений от разъярённых аргентинцев. Успокойтесь… Я не виноват, что вы проиграли войну за Фолкленды, и не виноват, что в воскресенье Испания вас разгромит».

Сборная Аргентины 19 июля сыграет против команды Испании в финале ЧМ-2026.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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