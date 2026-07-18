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Бавария заключила трёхлетнее партнёрское соглашение с Google

«Бавария» заключила трёхлетнее партнёрское соглашение с Google — журналист Бонке
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Мюнхенская «Бавария» объявила о партнёрстве с компанией Google. Сотрудничество будет длиться три года, до 2029 года. Переговоры между сторонами завершились, и теперь клуб готов к совместной работе. Об этом сообщил журналист Мануэль Бонке в соцсети.

В пятницу, 17 июля, руководитель отдела маркетинга и продаж «Баварии» Рувен Каспер и доктор Анне‑Катрин Хюбель, старший директор по маркетингу в Google, провели совместную фотосессию. Объём спонсорской поддержки пока не раскрыт, однако «Бавария» планирует сделать официальное заявление в ближайшее время.

По итогам минувшего сезона мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, набрав 89 очков в 34 матчах. В Лиге чемпионов УЕФА «Бавария» дошла до полуфинала, где уступила французскому «Пари Сен-Жермен» по сумме двух встреч (4:5, 1:1).

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