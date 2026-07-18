Оуэн заявил, что Аргентине повезло с сеткой к полуфиналу на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн сказал, что Аргентине повезло с сеткой к решающим этапам ЧМ-2026.

«Аргентине, в общем-то, повезло с тем, какой путь у неё был к полуфиналу. Ей пришлось потрудиться в игре с Кабо-Верде, ей пришлось потрудиться в игре с Египтом, Англии она забила на последних минутах. Наверное, это мы пропустили её вперед, а не она нас победила, и я бы не сказал, что Аргентина выглядела так уж впечатляюще по ходу турнира.

А вот Испания впечатляет. Её игра против Франции была демонстрацией чистого класса, серьёзный уровень в матче с отличным соперником. Я думаю, что Испания намного лучше Аргентины, и я ожидаю, что она выиграет ЧМ – по праву», – приводит слова Оуэна Metro.

В матче за трофей встретятся сборные Аргентины и Испании 19 июля в Нью-Йорке. Начало игры запланировано на 22:00 мск.