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ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров

ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg
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ФИФА подтвердила, что не намерена переносить финальный матч чемпионата мира 2026 года, несмотря на задымление в районе Нью‑Йорка и Нью‑Джерси из‑за лесных пожаров в Канаде, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось о возможном переносе финала, в котором должны встретиться сборные Испании и Аргентины, но это не соответствует текущей позиции федерации. В ФИФА подчёркивают, что при наличии угрозы здоровью участников турнира действуют утверждённые протоколы — они позволяют оперативно оценить обстановку и принять решение о корректировке формата проведения матчей.

По данным источника, позиция ФИФА остаётся неизменной: финал ЧМ‑2026 не планируется переносить. Матч Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе в Нью‑Джерси (США), начало — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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