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«Виноват он сам». Тухель получил оценку за ЧМ-2026 от Daily Mail

«Виноват он сам». Тухель получил оценку за ЧМ-2026 от Daily Mail
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель получил оценку за своё выступление на ЧМ-2026 от издания Daily Mail.

Оценка главному тренеру Томасу Тухелю – четыре из 10.

В сопроводительном комментарии авторы отметили: «Его пригласили для того, чтобы всё сложилось иначе, но по большей части получилось так же, как прежде. Его слова о Евро-2024, когда он сказал, что Англия выглядела командой, которая слишком боится проиграть, стали, к сожалению, пророческими по отношению к его собственной команде. И виноват в этом он».

Сборная Англии проиграла команде Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 со счётом 1:2. В матче за третье место англичане сыграют со сборной Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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