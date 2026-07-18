«Виноват он сам». Тухель получил оценку за ЧМ-2026 от Daily Mail

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель получил оценку за своё выступление на ЧМ-2026 от издания Daily Mail.

Оценка главному тренеру Томасу Тухелю – четыре из 10.

В сопроводительном комментарии авторы отметили: «Его пригласили для того, чтобы всё сложилось иначе, но по большей части получилось так же, как прежде. Его слова о Евро-2024, когда он сказал, что Англия выглядела командой, которая слишком боится проиграть, стали, к сожалению, пророческими по отношению к его собственной команде. И виноват в этом он».

Сборная Англии проиграла команде Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 со счётом 1:2. В матче за третье место англичане сыграют со сборной Франции.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).