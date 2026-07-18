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Сборную Англии должен возглавлять английский специалист. Оуэн — о Тухеле

«Сборную Англии должен возглавлять английский специалист». Оуэн — о Тухеле
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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о работе Томаса Тухеля на чемпионате мира — 2026 и вновь заявил, что пост главного тренера национальной команды должен занимать специалист из Англии. Поводом для критики стала неудача сборной: в полуфинале Англия уступила Аргентине со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Тактические решения и замены Тухеля вызвали волну негатива и сомнений. Это одни из худших замен, которые мне доводилось видеть. Его приглашали, чтобы переломить ситуацию, но в итоге он не стал решением проблемы — а напротив, лишь усугубил её.

Нельзя отрицать, что у Тухеля внушительный послужной список и немало сильных сторон. Однако сейчас не тот момент, чтобы допускать провалы в матче, который мог стать важнейшим в его карьере и одним из ключевых в новейшей истории сборной Англии. Настоящие мастера как раз и проявляют себя в сложных обстоятельствах: именно под давлением они принимают наиболее верные решения.

Продление контракта с ним ещё до старта турнира выглядит неоправданным. На каком основании это было сделано? Разве победы над заведомо более слабыми соперниками в отборочном цикле можно считать достаточным аргументом?

Теперь перед Футбольной ассоциацией Англии стоит непростая задача: шквал критики в адрес тренера в обозримом будущем точно не стихнет. Я изначально был убеждён, что его не стоило назначать на этот пост. Прошедший чемпионат мира лишь укрепил мою позицию: сборную Англии должен возглавлять английский специалист», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

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