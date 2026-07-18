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Джон Терри назвал главного виновного в провале сборной Англии на ЧМ-2026

Джон Терри назвал главного виновного в провале сборной Англии на ЧМ-2026
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Бывший защитник сборной Англии Джон Терри в подкасте Sports Uncensored высказался о работе главного тренера Томаса Тухеля с национальной командой.

Англичане, ведя в счёте до 85-й минуты, уступили Аргентине (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Саймон Джордан: Мы с тобой – и я думаю, ты тоже так считал – верили, что Тухель – тренер элитного уровня, но я совершенно не могу понять логику решений, принятых в этом матче. Не думаю, что игроки проявили смелость, но, что ещё важнее, тренер не сумел их вдохновить. Слишком ли это сурово, или ты тоже склоняешься к такому мнению?

Джон Терри: Я не просто склоняюсь – я полностью разделяю твою точку зрения, Саймон. Ты поднял этот вопрос ещё в самом начале турнира: мы оба смотрели на Тухеля и говорили, что он – именно тот человек, который нам нужен, поскольку чувствовали, что Гарету [Саутгейту] не хватало качеств для принятия ключевых решений – например, в том самом финале [Евро] против Италии, который мы обсуждали.

Но то, что я увидел в этом полуфинале – это, пожалуй, одни из худших тактических решений и замен, которые мне когда-либо доводилось видеть в исполнении тренера на крупном турнире. Я глубоко разочарован, и прежде всего – самим Тухелем. Я считаю, что ребята заставили нас гордиться ими.

Согласен с Грэмом Сунессом: не думаю, что Англия показывала выдающуюся игру на протяжении всего турнира, но мы находили способы добиваться результата – игроки проявляли характер и индивидуальное мастерство, забивая голы буквально из ничего и возвращаясь в игру. Я крайне разочарован решениями, которые тренер принял в этой игре. Считаю, что это его вина на 100%.

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