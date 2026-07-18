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«У него есть недореализованность». Смолов — о Мбаппе

«У него есть недореализованность». Смолов — о Мбаппе
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Бывший нападающий «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов высказался об игре форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.

«Заберут ли Олисе в «Реал» для связки с Мбаппе? Честно сказать, какой Мбаппе чувак и как это всё раздувается сейчас, мне кажется, что он не захочет этой конкуренции. С Винисиусом всё равно какой-то разлад произошёл, и, если обратить внимание, он играет хуже, когда Мбаппе на поле. Мбаппе подавляет.

Когда Дембеле забил хет-трик Норвегии, он такой: «Чувак, вообще-то у меня «ЗМ», fuck you [пошёл ты], я тоже буду забивать». Мбаппе отдал повязку судье, а не передал кому-то из игроков, потому что не забил в матче.

У него есть недореализованность, так как ему уже лет семь пророчили «Золотой мяч» и Лигу чемпионов, а он ушёл из «ПСЖ», и сразу два подряд выиграли – Дембеле получил «ЗМ», – сказал Смолов в подкасте Адама Зубайраева на одноимённом YouТube-канале.

Мбаппе забил на ЧМ-2026 восемь мячей.

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