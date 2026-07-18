Главное с ЧМ-2026 на 18 июля: пресс-конференция Трампа и Инфантино, финал ЧМ без переноса

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: глава ФИФА Джанни Инфантино похвалил президента США Дональда Трампа, а тот, в свою очередь, предложил провести следующий чемпионат мира в США без участия Мексики и Канады. Трамп также прокомментировал отмену красной карточки нападающему сборной США Фалорину Балогуну, который, в свою очередь, раскрыл подробности снятия дисквалификации. При этом ФИФА подтвердила, что финал ЧМ‑2026 не будет перенесён из‑за лесных пожаров
Главное с ЧМ-2026 на 18 июля:
- ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров.
- Инфантино сделал комплимент Трампу перед финалом ЧМ-2026.
- «Оставим Канаду и Мексику за бортом». Трамп призвал ФИФА доверить США следующий ЧМ.
- «Я просто дал Инфантино совет». Трамп — об отмене красной карточки Балогуна на ЧМ-2026.
- «Я подумал, это шутка». Балогун раскрыл подробности отмены скандальной дисквалификации.
- «Величайшее событие в истории». Инфантино обратился к Белому дому перед финалом ЧМ-2026.
- Месси — о фото, где он купает Ямаля: теперь мы соперничаем на ЧМ — это безумие!
- Родри рассказал, как нейтрализовать Месси.
- Беллингем опубликовал трогательное стихотворение, сочинённое водителем сборной Англии.
- Хаби Алонсо назвал фаворита финала ЧМ-2026.
С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.