Главное с ЧМ-2026 на 18 июля: пресс-конференция Трампа и Инфантино, финал ЧМ без переноса

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: глава ФИФА Джанни Инфантино похвалил президента США Дональда Трампа, а тот, в свою очередь, предложил провести следующий чемпионат мира в США без участия Мексики и Канады. Трамп также прокомментировал отмену красной карточки нападающему сборной США Фалорину Балогуну, который, в свою очередь, раскрыл подробности снятия дисквалификации. При этом ФИФА подтвердила, что финал ЧМ‑2026 не будет перенесён из‑за лесных пожаров

Главное с ЧМ-2026 на 18 июля:

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.