Бразильский журналист подтвердил информацию об интересе «Зенита» к Александру Головину

«Зенит» продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно и рассматривает несколько вариантов для укрепления средней линии, сообщает журналист Пабло Оливейра в X.

По информации источника, помимо полузащитника «Ботафого» Данило, клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к хавбеку «Монако» Александру Головину и полузащитнику «Сан-Паулу» Дамьяну Бобадилье.

Отмечается, что именно эти футболисты входят в число основных кандидатов на усиление центра поля «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Монако» рассматривает вариант продажи Головина за € 25 млн, а «Зенит» входит в число претендентов на игрока. 30-летний россиянин выступает за монегасков с лета 2018 года, он провёл 267 матчей, забил 39 голов и отдал 46 результативных передач.

25-летний Бобадилья провёл за «Сан-Паулу» 115 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

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