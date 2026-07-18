«Бесполезный». Девушка Барко оскорбила Беллингема за удар аргентинца по голове

Девушка защитника сборной Аргентины Валентина Барко высказалась в адрес полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема после полуфинального матча чемпионата мира — 2026, сообщает The Sun.

По информации источника, её публикация стала реакцией на эпизод, в котором Беллингем ударил Барко по голове. После победы Аргентины со счётом 2:1 девушка Барко написала в социальных сетях: «Лучше говорить своей игрой на поле». В конце сообщения она добавила слово Muerto, которое дословно переводится как «мёртвый», однако в данном контексте означает «бесполезный» или «никакой».

Столкнувшись с критикой пользователей, она удалила первоначальную публикацию, но затем вновь вступилась за своего партнёра. «Я не знала, что теперь нельзя праздновать голы, зато можно поддерживать человека, который ведёт себя агрессивно.

Переключитесь на другой вид спорта, если собираетесь так много плакать. Хорошего дня», — написала девушка Барко.

Позже в Сети появилось видео, на котором видно, как Барко после гола Энцо Фернандеса выбежал к боковой линии и отпраздновал взятие ворот перед футболистами сборной Англии, а не вместе со своими партнёрами. По данным источника, именно этот эпизод мог стать причиной конфликта с Беллингемом.