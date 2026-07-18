15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, за что Беллингем ударил по голове Барко после матча Аргентина — Англия

Стало известно, за что Беллингем ударил по голове Барко после матча Аргентина — Англия
Комментарии

Защитник сборной Аргентины Валентин Барко дважды спровоцировал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема во время полуфинала чемпионата мира — 2026, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По информации источника, первый эпизод произошёл сразу после гола Энцо Фернандеса, сравнявшего счёт. Барко покинул скамейку запасных, однако вместо того, чтобы отпраздновать мяч вместе с партнёрами, подбежал к футболистам сборной Англии. Отмечается, что защитник праздновал взятие ворот прямо перед Беллингемом и демонстративно прыгал перед английскими игроками.

Сообщается, что вторая провокация произошла уже после финального свистка. Как утверждает источник, Барко спровоцировал Беллингема фразой на испанском языке, полагая, что англичанин её не поймёт. Однако полузащитник понял сказанное, после чего ударил аргентинца ладонью по затылку.

Ранее сообщалось, что Джуду грозит дисквалификация за неспортивное поведение.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Синнер в паре с Беллингемом сыграл с Надалем и Куртуа

Материалы по теме
Эффект Беллингема: какие ментальные фишки помогают ему вывозить дикое напряжение
Эффект Беллингема: какие ментальные фишки помогают ему вывозить дикое напряжение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android