Стало известно, за что Беллингем ударил по голове Барко после матча Аргентина — Англия

Защитник сборной Аргентины Валентин Барко дважды спровоцировал полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема во время полуфинала чемпионата мира — 2026, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS.

По информации источника, первый эпизод произошёл сразу после гола Энцо Фернандеса, сравнявшего счёт. Барко покинул скамейку запасных, однако вместо того, чтобы отпраздновать мяч вместе с партнёрами, подбежал к футболистам сборной Англии. Отмечается, что защитник праздновал взятие ворот прямо перед Беллингемом и демонстративно прыгал перед английскими игроками.

Сообщается, что вторая провокация произошла уже после финального свистка. Как утверждает источник, Барко спровоцировал Беллингема фразой на испанском языке, полагая, что англичанин её не поймёт. Однако полузащитник понял сказанное, после чего ударил аргентинца ладонью по затылку.

Ранее сообщалось, что Джуду грозит дисквалификация за неспортивное поведение.

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