15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, UFC, настольный теннис

Финал ЧМ-2026 не будет перенесён, Царукян получил соперника в UFC. Главное к утру
Комментарии

ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров, бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян сообщил, что узнал своего следующего соперника, Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg.
  2. «Это будет захватывающий бой». Арман Царукян сообщил, что узнал соперника в UFC.
  3. Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины.
  4. Стало известно, за что Беллингем ударил по голове Барко после матча Аргентина — Англия.
  5. «Арсенал» согласовал контракт с Морганом Роджерсом. Трансфер может стоить около € 100 млн.
  6. «Аль-Хиляль» намерен расторгнуть контракт с экс-игроком «Зенита» Малкомом — источник.
  7. Нападающий «Краснодара» Густаво Сантос перешёл в аренду в греческий «Волос».
  8. Экс-игрок дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» Обамеянг перешёл в «Депортиво».
  9. Чемпион Португалии сезона-2000/2001 «Боавишта» будет объявлен банкротом.
  10. Европейский союз настольного тенниса допустил россиян к соревнованиям без ограничений.
  11. Непобеждённый Муслим Магомедов раздельным решением судей защитил чемпионство АСА.
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-события субботы: битва «Зенита» и «Спартака», теннис, «Тур де Франс» и Формула-1
Топ-события субботы: битва «Зенита» и «Спартака», теннис, «Тур де Франс» и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android