Финал ЧМ-2026 не будет перенесён, Царукян получил соперника в UFC. Главное к утру

ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров, бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян сообщил, что узнал своего следующего соперника, Белый дом сделал заявление насчёт политического баннера сборной Аргентины. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».