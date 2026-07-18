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Ничто не сравнится с игрой за свою страну. Бекхэм — об опыте выступлений на ЧМ.

«Ничто не сравнится с игрой за свою страну». Бекхэм — об опыте выступлений на ЧМ
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Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мыслями о футболе и особом значении выступлений за национальную команду.

«Смотреть матчи чемпионата мира — это особенное чувство, но играть в нём — ещё более сильное переживание. Для футболиста выступать на самом высоком уровне — это воплощение карьерных мечтаний. Лишь немногие игроки получают шанс сыграть на чемпионате мира, и ещё меньше тех, кто доходит до финала.

Мне нравилось представлять клубы, за которые я выступал, команды и болельщиков, ради которых играл. Но, на мой взгляд, ничто не сравнится с игрой за свою страну. Будь то товарищеский матч, чемпионат Европы или чемпионат мира — выступать за национальную сборную — это нечто уникальное», — приводит слова Бекхэма Tribal Football.

Дэвид Бекхэм играл за сборную Англии в период с 1996 по 2009 год. Всего за национальную команду он провёл 115 матчей и забил 17 голов.

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