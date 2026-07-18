Тренер сборной Аргентины Скалони раскрыл слова Месси о своей команде

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о словах капитана команды Лионеля Месси о своей команде.

«Месси сказал мне: «Мы настоящая история». Но тот, кто действительно является историей, — это он. Он легенда. Услышать от него такие слова в адрес этой команды — огромная гордость. То, что величайший футболист в истории считает так об этой сборной, — это по-настоящему прекрасно», — приводит слова Скалони журналист Фабрицио Романо в X.

Напомним, 19 июля сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира с Испанией. Начало матча — в 22:00 мск. Аргентина — действующий чемпион мира.

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