Бекхэм назвал главные моменты чемпионата мира — 2026

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился размышлениями о самых ярких и важных моментах текущего чемпионата мира.

«Самые значимые моменты ЧМ-2026? Их было очень много. Каждый чемпионат мира открывает новых игроков — футболистов, которых широкая публика, возможно, плохо знает или вообще никогда не видела в деле. Мундиаль даёт им шанс встретиться с сильнейшими сборными и чемпионами мира — и зачастую они удивляют и восхищают зрителей.

Этот чемпионат мира стал самым масштабным в истории и подарил возможность выступить даже тем странам, которые раньше никогда не участвовали в турнире. Например, сборная Кабо‑Верде покорила сердца множества людей по всему миру. Было по‑настоящему исключительным зрелищем наблюдать, как эта команда противостояла определённым сборным и демонстрировала такую игру.

Подобные выступления трогают болельщиков и вдохновляют детей — как в этих странах, так и во всех государствах, которые прошли похожий путь. Они пробуждают желание играть в футбол и однажды представлять свою национальную сборную», — приводит слова Бекхэма Tribal Football.

Дэвид Бекхэм играл за сборную Англии в период с 1996 по 2009 год. Всего за национальную команду он провёл 115 матчей и забил 17 голов.