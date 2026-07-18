«Атланта» с Миранчуком в составе проиграла первый матч после возобновления МЛС

В ночь на 18 июля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата МЛС между «Нэшвиллом» и «Атлантой Юнайтед».

Встреча завершилась победой «Нэшвилла» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Шак Мохаммед.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Напомним, регулярный чемпионат МЛС был приостановлен на время проведения чемпионата мира — 2026.

В следующем матче команда Миранчука сыграет в гостях с «Шарлотт» 23 июля. Игра начнётся в 3:15 мск. «Атланта» идёт на 14-м из 15 мест в Восточной конференции МЛС. «Нэшвилл» возглавляет таблицу.

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