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Кака: поднять над головой Кубок мира и стать чемпионом — лучшее воспоминание в жизни

Кака: поднять над головой Кубок мира и стать чемпионом — лучшее воспоминание в жизни
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Чемпион мира 2002 года Кака поделился самым дорогим воспоминанием из своей карьеры на чемпионатах мира.

— Какое воспоминание о чемпионатах мира для вас самое дорогое?
— Мне посчастливилось сыграть на трёх чемпионатах мира. В 2002 году мне было 22 года — я только начинал карьеру, а в финале Бразилия обыграла Германию. Поднять над головой Кубок мира и стать чемпионом планеты — это лучшее воспоминание в моей жизни.

Затем я участвовал в чемпионате мира 2006 года. Возможно, после победы в 2002‑м появляется своего рода привычка к победам — кажется, что дойти до финала — это нормально. У нас была потрясающая команда. Я забил свой первый гол на чемпионате мира в стартовом матче с Хорватией, но мы выбыли в четвертьфинале, уступив Франции. Именно тогда я по-настоящему осознал, насколько сложно выиграть чемпионат мира. И от этого триумф 2002 года стал для меня ещё ценнее.

Наконец, я сыграл на чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Это был невероятный опыт: другая страна, другие люди, потрясающая поддержка болельщиков. И даже тогда мы остановились на стадии четвертьфинала — проиграли Нидерландам. В целом мой путь на чемпионатах мира навсегда останется для меня чем‑то по‑настоящему особенным, — приводит слова Кака Tribal Football.

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