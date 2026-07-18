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Оставим Канаду и Мексику за бортом. Трамп призвал ФИФА доверить США следующий ЧМ

«Оставим Канаду и Мексику за бортом». Трамп призвал ФИФА доверить США следующий ЧМ
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Президент США Дональд Трамп настолько доволен проходящим чемпионатом мира по футболу, что выразил желание провести ещё один турнир в стране — на этот раз без участия Канады и Мексики.

Выступая в пятницу, 17 июля, на приёме по случаю чемпионата мира, накануне финального матча между Испанией и Аргентиной, который состоится в воскресенье, 19 июля, Трамп призвал федерацию вновь доверить проведение главного спортивного события Соединённым Штатам.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вам следует снова выбрать Соединённые Штаты Америки. На этот раз мы оставим Канаду и Мексику за бортом (смеётся). Мы привлечём другую страну. Джанни Инфантино предложил Китай — это короткий перелёт, игрокам понравится (смеётся)», — приводит слова Трампа Politico.

Подать заявку на проведение следующего чемпионата мира по футболу среди мужчин можно на турнир 2038 года.

Право проведения чемпионата мира 2030 года ФИФА присудила шести странам‑хозяйкам: Испании, Португалии и Марокко. Матчи открытия пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае — в ознаменование 100‑летия турнира. Страной‑хозяйкой чемпионата мира 2034 года выбрана Саудовская Аравия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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