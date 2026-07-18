«Поколение, которое просуществует 10 или 15 лет». Хави — о молодых игроках «Барселоны»

Бывший главный тренер и футболист «Барселоны» Хави рассказал о своей гордости за молодых игроков каталонского клуба и сборной Испании, отдельно выделив нападающего Ламина Ямаля. В финале чемпионата мира – 2026 испанская национальная команда, в состав которой входят восемь игроков «Барселоны», сыграет с Аргентиной 19 июля.

«Мы заметили его, когда ему было 15. Это было время, когда у клуба были финансовые трудности, нужно было делать ставку на собственных воспитанников. С тех пор мы перевели его в первую команду. Когда я увидел, что он готов, – а это было так с первого дня – мы поставили его в стартовый состав. Он всё понимает, всегда принимает правильные решения. Он игрок, способный изменить ход игры, настоящее благословение. У него есть всё, чтобы стать лучшим игроком в мире.

Он гений; возможно, в истории Испании не было такого игрока, оказывающего столь огромное влияние на игру. И посмотрите, как играет Кубарси; мне жаль Фермина, но ещё есть Педри. В «Барселоне» – и в национальной сборной – есть поколение, которое просуществует 10 или 15 лет. Я очень горжусь ими, потому что мы видели, как они выросли за время нашей работы в «Барселоне»», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.