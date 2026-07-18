Лапорта отреагировал на слова гендиректора «Атлетико» о том, что Альварес не продаётся

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на заявления генерального директора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля Марина, касающиеся предложения каталонцев по нападающему Хулиану Альваресу. Функционер дал понять, что клуб сохраняет интерес к игроку, но сроки предложения ограничены.

«Я уважаю мнение каждого. Единственное, что я знаю, — мы сделали предложение. Оно лежит на столе, и в какой-то момент с нашей стороны оно перестанет быть срочным», — цитирует Лапорту Mercato Blaugrana в социальной сети Х.

Ранее Хиль Марин публично заявлял, что Альварес не продаётся и продолжит выступать за «Атлетико». 26-летний аргентинец в минувшем сезоне провёл 49 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав десять голевых передач. Сам игрок также выражал желание покинуть мадридский клуб, чтобы «осуществить мечту». Альварес продолжает выступление на ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины и 19 июля сыграет в финале с национальной командой Испании.