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Лапорта отреагировал на слова гендиректора «Атлетико» о том, что Альварес не продаётся

Лапорта отреагировал на слова гендиректора «Атлетико» о том, что Альварес не продаётся
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на заявления генерального директора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля Марина, касающиеся предложения каталонцев по нападающему Хулиану Альваресу. Функционер дал понять, что клуб сохраняет интерес к игроку, но сроки предложения ограничены.

«Я уважаю мнение каждого. Единственное, что я знаю, — мы сделали предложение. Оно лежит на столе, и в какой-то момент с нашей стороны оно перестанет быть срочным», — цитирует Лапорту Mercato Blaugrana в социальной сети Х.

Ранее Хиль Марин публично заявлял, что Альварес не продаётся и продолжит выступать за «Атлетико». 26-летний аргентинец в минувшем сезоне провёл 49 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав десять голевых передач. Сам игрок также выражал желание покинуть мадридский клуб, чтобы «осуществить мечту». Альварес продолжает выступление на ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины и 19 июля сыграет в финале с национальной командой Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
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