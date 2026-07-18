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«Настоящая ода футболу». Хави — о полуфинале ЧМ между сборными Испании и Франции

«Настоящая ода футболу». Хави — о полуфинале ЧМ между сборными Испании и Франции
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Бывший футболист сборной Испании Хави прокомментировал победу национальной команды над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Думаю, это был лучший матч Испании на этом чемпионате мира, настоящая ода футболу. Я не видел такой сплочённой команды, игравшей настолько уверенно как в атаке, так и в защите, уже много лет. И это – против Франции, которая на тот момент была сильнейшей командой.

Этот тренер, эти игроки, это поколение – они создали по-настоящему великую команду на всех уровнях. Здесь нет места эгоизму. Это очень похоже на нашу Испанию 2010 года. Я настроен оптимистично и верю, что у них всё получится», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём команда Испании сыграет с аргентинцами, являющимися действующими чемпионами турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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