«Настоящая ода футболу». Хави — о полуфинале ЧМ между сборными Испании и Франции

Бывший футболист сборной Испании Хави прокомментировал победу национальной команды над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.

«Думаю, это был лучший матч Испании на этом чемпионате мира, настоящая ода футболу. Я не видел такой сплочённой команды, игравшей настолько уверенно как в атаке, так и в защите, уже много лет. И это – против Франции, которая на тот момент была сильнейшей командой.

Этот тренер, эти игроки, это поколение – они создали по-настоящему великую команду на всех уровнях. Здесь нет места эгоизму. Это очень похоже на нашу Испанию 2010 года. Я настроен оптимистично и верю, что у них всё получится», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Финал чемпионата мира – 2026 состоится 19 июля в американском Ист-Ратерфорде. В нём команда Испании сыграет с аргентинцами, являющимися действующими чемпионами турнира.