«Тяжело сразу такое пережить». Стоунз — о поражении Англии от Аргентины в 1/2 финала ЧМ

Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился эмоциями после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. 32‑летний футболист признал, что команде трудно быстро оправиться от удара, но матч за третье место даёт шанс переключиться.

«Тяжело сразу такое пережить или сразу переварить, но мы сейчас в таком жестоком положении. Думаю, всё станет понятнее, когда эмоции улягутся. Завтрашний матч — это хорошая возможность быстро переключиться и взять бронзу», — цитирует Стоунза официальный сайт ФИФА.

Стоунз провёл на турнире пять матчей, результативными действиями не отметился. Матч за третье место чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет с Францией, состоится 19 июля.