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«Тяжело сразу такое пережить». Стоунз — о поражении Англии от Аргентины в 1/2 финала ЧМ

«Тяжело сразу такое пережить». Стоунз — о поражении Англии от Аргентины в 1/2 финала ЧМ
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Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился эмоциями после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. 32‑летний футболист признал, что команде трудно быстро оправиться от удара, но матч за третье место даёт шанс переключиться.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Тяжело сразу такое пережить или сразу переварить, но мы сейчас в таком жестоком положении. Думаю, всё станет понятнее, когда эмоции улягутся. Завтрашний матч — это хорошая возможность быстро переключиться и взять бронзу», — цитирует Стоунза официальный сайт ФИФА.

Стоунз провёл на турнире пять матчей, результативными действиями не отметился. Матч за третье место чемпионата мира, в котором сборная Англии сыграет с Францией, состоится 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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