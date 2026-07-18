«Это шанс на лучший результат для Англии за 60 лет». Тухель — о матче за бронзу ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от матча за третье место чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции. Встреча состоится 19 июля.

«Это шанс показать лучший результат для Англии за 60 лет. Большая игра против одной из сильнейших команд мира, возможно, той, что была в наилучшей форме до полуфинала. Ментальность — это не то, что можно включить и выключить. Это момент показать, из чего мы сделаны, что мы демонстрировали весь турнир», — цитирует Тухеля официальный сайт ФИФА.

Сборная Англии уступила Аргентине (1:2) в полуфинале, пропустив два мяча в концовке. Последний раз англичане поднимались на пьедестал чемпионата мира в 1966 году, когда стали чемпионами.