«Это не товарищеский матч». Тренер Франции Дешам — об игре за третье место чемпионата мира

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что его команда ответственно подходит к матчу за бронзовые медали чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча состоится 19 июля.

«Это не товарищеский матч, и это не та игра, в которой мы предпочли бы участвовать, но она есть. Есть третье место, которое нужно завоевать, и мой долг вместе с персоналом, а также долг игроков — сделать всё возможное для достижения этой финальной цели. Безусловно, это менее важно, но я повторюсь: мы здесь», — цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.

Ранее сборная Франции уступила Испании (0:2) в полуфинале турнира.