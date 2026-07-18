15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не товарищеский матч». Тренер Франции Дешам — об игре за третье место чемпионата мира

«Это не товарищеский матч». Тренер Франции Дешам — об игре за третье место чемпионата мира
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что его команда ответственно подходит к матчу за бронзовые медали чемпионата мира 2026 года с Англией. Встреча состоится 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не товарищеский матч, и это не та игра, в которой мы предпочли бы участвовать, но она есть. Есть третье место, которое нужно завоевать, и мой долг вместе с персоналом, а также долг игроков — сделать всё возможное для достижения этой финальной цели. Безусловно, это менее важно, но я повторюсь: мы здесь», — цитирует Дешама официальный сайт ФИФА.

Ранее сборная Франции уступила Испании (0:2) в полуфинале турнира.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Это шанс на лучший результат для Англии за 60 лет». Тухель — о матче за бронзу ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android