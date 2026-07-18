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Футбольная федерация Марокко выразила уверенность в главном тренере сборной Уаби

Футбольная федерация Марокко выразила уверенность в главном тренере сборной Уаби
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Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) на заседании руководящего комитета выразила свою уверенность в главном тренере национальной команды Мохамеде Уаби после участия в чемпионате мира – 2026. Об этом сообщил официальный сайт организации.

В результате заседания руководящий комитет федерации подтвердил свою веру в тренера и выполнение им поставленных задач. Он также «подчеркнул необходимость защиты национальной сборной от дезинформации, которая наносит ущерб атмосфере в команде и результатам её выступлений».

Марокко будет одной из стран, принимающих чемпионат мира – 2030. Уаби возглавил марокканскую сборную в марте 2026 года, под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2026, в котором уступила Франции со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    
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