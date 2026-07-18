Футбольная федерация Марокко выразила уверенность в главном тренере сборной Уаби

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) на заседании руководящего комитета выразила свою уверенность в главном тренере национальной команды Мохамеде Уаби после участия в чемпионате мира – 2026. Об этом сообщил официальный сайт организации.

В результате заседания руководящий комитет федерации подтвердил свою веру в тренера и выполнение им поставленных задач. Он также «подчеркнул необходимость защиты национальной сборной от дезинформации, которая наносит ущерб атмосфере в команде и результатам её выступлений».

Марокко будет одной из стран, принимающих чемпионат мира – 2030. Уаби возглавил марокканскую сборную в марте 2026 года, под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2026, в котором уступила Франции со счётом 0:2.