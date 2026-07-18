Потанин — о шансах России на ЧМ-2026: пришлось бы туго. С хоккеем ситуация другая

Президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин высказался о шансах сборной России по футболу на ЧМ-2026.

«Сборной России пришлось бы туго, потому что футбол очень быстро развивается. Например, приобщение к европейской футбольной культуре изменило игру на целом континенте – в Африке. Поэтому футбол очень чувствителен к изоляции.

И мы в значительной степени были лишены возможности пользоваться лучшим опытом, поэтому оказались бы в положении догоняющих. В этом нет ничего страшного – мы уже догоняли, и весьма успешно. Футбол в нашей стране только начался, но был прерван войной, последующими тяжёлыми годами разрухи. А потом СССР превратился в одну из ведущих футбольных держав.

Правда, тогда конкуренция была меньше и индустрия футбола не так развита. Но опыт восхождения на вершину у нас есть в генах. Хорошие сборные строятся годами. И не все из них, даже вырастая в конкурентной среде, при сильном поколении игроков, добиваются достойного места в иерархии. Поэтому футбол – самый трудный вид спорта для преодоления возникшего отставания, неизбежного при изоляции.

Вот с хоккеем другая ситуация, у нас есть очень конкурентный чемпионат – КХЛ. Это вторая лига в мире по уровню после НХЛ. Игроки имеют возможность расти, бороться, быть в высокой степени тренированности. Для лучших открыта дорога в НХЛ, и идёт какой-то обмен. А с футболом всё хуже. У нас сейчас чемпионат РПЛ не такой конкурентный, как хоккейный.

Очень мало игроков, которые выступают за рубежом в ведущих клубах. Поэтому обмен с мировой футбольной школой ухудшился. И нужно вырастить новое поколение игроков, уже сейчас искать таланты в очень раннем возрасте. Всю нашу футбольную систему для конкуренции на международной арене надо будет перенастраивать.

Команду уровня финала ЧМ мы сейчас выставить не готовы, нам нужно её растить. Но мы способны её довольно быстро подготовить. Мы заинтересованы в том, чтобы сборная России заиграла на высоком уровне. Сейчас её реальные возможности оценить трудно. И мы должны терпимо относиться к тому, что после выхода из изоляции первое время, возможно, не будет каких-то ярких успехов.

Не надо давать излишних авансов и создавать излишние ожидания. Просто надо возрождаться. Давайте предоставим нашим футболистам кредит доверия и дадим им возможность адаптироваться, прежде чем спрашивать за результат», — цитирует Потанина ТАСС.