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«Мы не выбирали, с кем играть». Эмилиано Мартинес — о соперниках в плей-офф ЧМ-2026

«Мы не выбирали, с кем играть». Эмилиано Мартинес — о соперниках в плей-офф ЧМ-2026
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ответил на разговоры о том, что его команда прошла по лёгкой сетке к финалу чемпионата мира 2026 года. Голкипер напомнил, что состав участников плей-офф определялся не по желанию аргентинцев, а все матчи были сложными.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У людей было мнение о наших соперниках, но мы не выбирали, с кем играть. Например, Колумбия переиграла Португалию, затем Швейцария обыграла Колумбию, а в итоге мы встретились со Швейцарией. Это было тяжело. Все матчи тяжёлые. Нужно просто играть и адаптироваться», — цитирует Мартинеса The Touchline.

32‑летний вратарь «Астон Виллы» провёл на турнире семь матчей, пропустил семь голов и дважды оставил ворота сухими. Аргентина вышла в финал, где 19 июля сыграет с Испанией. Мартинес является чемпионом мира 2022 года.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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