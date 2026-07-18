«Мы не выбирали, с кем играть». Эмилиано Мартинес — о соперниках в плей-офф ЧМ-2026

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес ответил на разговоры о том, что его команда прошла по лёгкой сетке к финалу чемпионата мира 2026 года. Голкипер напомнил, что состав участников плей-офф определялся не по желанию аргентинцев, а все матчи были сложными.

«У людей было мнение о наших соперниках, но мы не выбирали, с кем играть. Например, Колумбия переиграла Португалию, затем Швейцария обыграла Колумбию, а в итоге мы встретились со Швейцарией. Это было тяжело. Все матчи тяжёлые. Нужно просто играть и адаптироваться», — цитирует Мартинеса The Touchline.

32‑летний вратарь «Астон Виллы» провёл на турнире семь матчей, пропустил семь голов и дважды оставил ворота сухими. Аргентина вышла в финал, где 19 июля сыграет с Испанией. Мартинес является чемпионом мира 2022 года.