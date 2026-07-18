«Мы немного отставали во многом». Защитник Франции Конате — о поражении от Испании на ЧМ

Защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался о поражении от Испании (0:2) в 1/2 финала чемпионата мира – 2026. Ранее испанцы обыграли французов в полуфинале чемпионата Европы – 2024 со счётом 2:1 и в полуфинале Лиги наций УЕФА 2025 года — 5:4.

«С этим очень трудно смириться. Мы думаем об этом поражении каждый день. Есть ли у меня объяснения? И да и нет. Лучше спросить об этом тренера. Есть ли сожаления? Это очень тяжело. Это поражение легче принять, чем поражение 2022 года, но обидно, что мы ничего не смогли противопоставить этой команде.

Три поражения подряд — это болезненно; как спортсмен ты не можешь с этим смириться. На Евро Испания превзошла нас, но у нас всё же оставались шансы. В Лиге наций у нас был другой состав, с новыми игроками. В последнем матче они оказались сильнее нас. Мы немного отставали во многом. Нужно понять, почему всё сложилось именно так. Мы были полны уверенности, чувствовали себя отлично… Нет, они не смогли залезть нам в голову. Это не конец нашей карьеры — мы ещё встретимся с ними», – приводит слова Конате L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В матче за третье место сборная Франции сыграет с командой Англии 19 июля.