«Победа над Мексикой — худшее, что могло случиться». Оуэн — об эйфории, погубившей Англию

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн объяснил, почему победа в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Мексикой (3:2) в меньшинстве в итоге привела к вылету из турнира. По его мнению, тот матч породил ложное представление о футбольной храбрости, которое сказалось на полуфинале с Аргентиной (1:2).

«Победа над Мексикой была худшим, что могло случиться с Англией. Это был не план победы на чемпионате мира, это был план поражения. Я предупреждал об опасной эйфории сразу после того матча. Ту победу называли величайшим перформансом, а меня — унылым за то, что я говорил обратное. К сожалению, это обмануло всех — даже самих игроков — заставив поверить, что, если ты отходишь назад и защищаешь преимущество, тебя будут чествовать как героя. Это чушь. Ты защищаешь преимущество, контролируя мяч, забивая второй гол, расправляя плечи и говоря: «Мы были лучше вас час, теперь будем лучше ещё полчаса».

Вместо этого мы увидели неизбежное. Англия была в ужасе от перспективы проиграть. Абсолютно парализована. Вы обыграли сами себя», — цитирует Оуэна The Sun.

Сборная Англии 19 июля сыграет с Францией в матче за третье место чемпионата мира. Аргентина вышла в финал, где 19 июля встретится с Испанией.