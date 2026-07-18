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Ибраима Конате — о Дидье Дешаме: нельзя забывать, сколько счастья принёс этот путь

Ибраима Конате — о Дидье Дешаме: нельзя забывать, сколько счастья принёс этот путь
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате поблагодарил главного тренера национальной команды Дидье Дешама и болельщиков сборной перед последней игрой на ЧМ-2026. В матче за третье место французы сыграют со сборной Англии 19 июля. Под руководством Дешама они выиграли ЧМ-2018 и сыграли в финале ЧМ-2022.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить тренера, персонал и всех, кто поддерживал его в сборной Франции. Это был долгий путь, и он подарил нам огромную радость. Бывали и моменты разочарования, но нельзя забывать о том, сколько счастья он нам принёс.

Я также хотел бы поблагодарить всех, кто работает с французской командой, — тех, кто дарит нам радость и сопровождает нас повсюду. Нужно поблагодарить столько людей! Я хочу выразить признательность всем, кто прямо или косвенно внёс свой вклад в этот путь.

Также хочу поблагодарить всех французских болельщиков, которые следили за нами и оказывали такую невероятную поддержку. Мы знаем, насколько высокими были цены на билеты, поэтому благодарны им за то, что они пришли поддержать нас. Мы очень хотели отблагодарить их победой в турнире, но, к сожалению, этого не случилось», – приводит слова Конате L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале турнира сборная Франции проиграла Испании со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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