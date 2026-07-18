15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я не изменюсь только потому, что у меня миллионы подписчиков». Возинья — о популярности

«Я не изменюсь только потому, что у меня миллионы подписчиков». Возинья — о популярности
Комментарии

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья признался, что его жизнь серьёзно изменилась после чемпионата мира 2026 года, однако сам он не намерен меняться.

«Моя жизнь изменилась, но я должен оставаться тем же человеком, каким был всегда. Я не изменюсь только потому, что у меня миллионы подписчиков в соцсетях. Я благодарен всем болельщикам за ту любовь, которую они проявили к моей стране и ко мне лично. Мы все счастливы и довольны тем, что сделали. Надеюсь, всё произошедшее пойдёт на пользу моей стране», — цитирует Возинью AS.

После матча с Испанией (0:0) на групповом этапе число подписчиков Возиньи в соцсетях достигло 18,8 миллиона. Сборная Кабо-Верде впервые в истории выступила в финальной стадии чемпионата мира и покинула турнир после поражения от Аргентины (2:3) в 1/16 финала. Сейчас Возинья является самым популярным вратарём мира и имеет 29,3 миллиона подписчиков.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Сейчас мне немного сложно». Возинья рассказал, как изменилась его жизнь после ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android