«Я не изменюсь только потому, что у меня миллионы подписчиков». Возинья — о популярности

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья признался, что его жизнь серьёзно изменилась после чемпионата мира 2026 года, однако сам он не намерен меняться.

«Моя жизнь изменилась, но я должен оставаться тем же человеком, каким был всегда. Я не изменюсь только потому, что у меня миллионы подписчиков в соцсетях. Я благодарен всем болельщикам за ту любовь, которую они проявили к моей стране и ко мне лично. Мы все счастливы и довольны тем, что сделали. Надеюсь, всё произошедшее пойдёт на пользу моей стране», — цитирует Возинью AS.

После матча с Испанией (0:0) на групповом этапе число подписчиков Возиньи в соцсетях достигло 18,8 миллиона. Сборная Кабо-Верде впервые в истории выступила в финальной стадии чемпионата мира и покинула турнир после поражения от Аргентины (2:3) в 1/16 финала. Сейчас Возинья является самым популярным вратарём мира и имеет 29,3 миллиона подписчиков.