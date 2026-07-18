Кечинов считает равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в Суперкубке России

Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о шансах «Спартака» и «Зенита» на победу в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча состоится сегодня, 18 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Не вижу явного фаворита в Суперкубке России — 50 на 50. Обе команды будут физически хорошо готовы, так как позади предсезонные сборы. Если брать составы, то они тоже одинаковые по уровню. У «Зенита» и «Спартака» есть очень яркие футболисты для нашего чемпионата. Последние игры прошлого сезона показали, что особой разницы между командами нет.

Все матчи проходят в упорной борьбе, и в основном эти игры заканчиваются ничьей. Мы помним кубковый матч, где «Спартак» сыграл вничью и выиграл по пенальти. Обе команды хотят взять трофей и с хорошим настроением начать чемпионат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Встреча пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.