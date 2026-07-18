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Возинья — о будущем: никакой спешки. Много слухов, ничего конкретного

Возинья — о будущем: никакой спешки. Много слухов, ничего конкретного
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал о своём клубном будущем. 40‑летний голкипер заявил, что пока не определился со следующим местом работы и не торопится с решением.

«Никакой спешки. Много слухов, но ничего конкретного. Надеюсь, скоро появится определённость и я смогу продолжать играть в футбол», — цитирует Возинью AS.

Возинья провёл на ЧМ‑2026 четыре матча, из них дважды сыграл «на ноль». Его контракт с португальским «Шавишем», выступающим во втором дивизионе, истёк этим летом. Сборная Кабо-Верде впервые в истории участвовала в финальной стадии чемпионата мира и завершила выступление в 1/16 финала, уступив Аргентине (2:3).

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