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«Родина» сыграла вничью с «Маккаби» из Петах-Тиквы в товарищеском матче

«Родина» сыграла вничью с «Маккаби» из Петах-Тиквы в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между московской «Родиной» и «Маккаби» из Петах-Тиквы. Встреча прошла в закрытом формате, без прямой трансляции и болельщиков. Матч завершился вничью со счётом 3:3.

В составе московского клуба взятием ворот отметились Артём Мещанинов и Йорди Рейна (дважды).

«Родина» по ходу матча отыгралась со счёта 1:3. Московская команда завершила свой тренировочный сбор в Сербии.

В минувшем сезоне «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. В 1-м туре нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком» 25 июля.

«Маккаби» трижды в своей истории становился победителем Кубка Израиля. В сезоне-2025/2026 клуб из Петах-Тиквы вышел в высший дивизион Израиля.

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