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Кечинов: ерунда, что у Аргентины будет преимущество из-за лёгкой сетки в плей-офф

Кечинов: ерунда, что у Аргентины будет преимущество из-за лёгкой сетки в плей-офф
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Российский экс-футболист Валерий Кечинов высказался о предстоящем финале чемпионата мира – 2026 между сборными Испании и Аргентины. Матч состоится завтра, 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал чемпионата мира может сложиться по-всякому. У сборной Испании есть свой стиль, которому они никогда не изменяют. С любым соперником играют в схожей манере — надёжный контроль мяча, долгий розыгрыш, практически не отдают мяч сопернику и доводят его до нападающих, которые решают эпизоды. Есть футболисты, которые могут это сделать, — Ямаль, Оярсабаль и Мерино, который очень здорово выходит на замену. Очень сложно давать прогноз на финал.

В Аргентине, помимо Месси, есть Альварес, Лаутаро, Энцо Фернандес. Это великолепные футболисты, которые тоже за счёт своего индивидуального мастерства могут решить тот или иной эпизод. Тем и интересен будет финал чемпионата мира. У Аргентины нет преимущества из-за более лёгкой сетки в плей-офф — это ерунда. Две команды в одинаковых условиях. Кто в данный момент, день и час покажет свой лучший футбол, тот и выиграет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В полуфинале сборная Аргентины одолела Англию (2:1), а Испания в аналогичном матче обыграла Францию (2:0).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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