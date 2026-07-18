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«Манчестер Юнайтед» — единственный вариант для Винисиуса, если он покинет «Реал» — Молина

«Манчестер Юнайтед» — единственный вариант для Винисиуса, если он покинет «Реал» — Молина
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Журналист Ромен Молина сообщил, что мадридский «Реал» поставил перед нападающим Винисиусом Жуниором выбор: 26-летний бразилец либо продлевает контракт, либо будет продан в летнее трансферное окно.

По данным источника, единственным клубом, который способен финансово обеспечить этот трансфер, является «Манчестер Юнайтед». Английский клуб рассматривается как единственный реальный вариант продолжения карьеры для игрока, если он решит покинуть «Реал».

В минувшем сезоне Винисиус Жуниор провёл 59 матчей во всех клубных турнирах, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

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